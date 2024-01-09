«Не вражеский Mercedes»: Эксперты рассказали, как китайские авто отреагировали на морозы в РФ

Российские автомобилисты рассказывают в социальных сетях, с какими проблемами столкнулись во время сильных российских морозов. Эксперты же прогнозируют, насколько жалобы жителей РФ станут массовыми, сообщает rosbalt.ru .

Собственница автомобиля, произведенного в Китае, поправляла коврик. Он задел педаль, которая разлетелась на куски. Женщина установила, что педаль была изготовлена из пластика. На сильном морозе материал просто разлетается на мелкие кусочки. Водитель рассказала об этом в социальной сети. Комментариев было много, например:

«Это вам не вражеский Mercedes или Toyota. Это гордый Changan от китайских братушек»

«Китайский суперклей или скотч вам в помощь, ремонтируйте»

«В Китае морозов минус 30 нет, чего вы хотели?»

Автомеханик Алексей Быков рассказал, что в период, когда по территории РФ прошли сильные морозы, на СТО обращалось много владельцев китайских авто.

«Фатальных каких-то поломок на моей практике за последние дни пока не произошло. Но рост обращений есть. Я думаю, чтобы сделать вывод о надежности машин, нескольких морозных дней недостаточно, нужно еще понаблюдать, как „китайцы“ дальше поведут себя на наших дорогах и в нашем климате», — рассказал в беседе с «Новыми Известиями» автомеханик Алексей Быков.

Эксперты же считают, что Россия в скором времени может стать местом, куда будут завозить машины низкого качества. Санкции, параллельный импорт, низкий контроль со стороны государственных органов - эти факторы спровоцируют наплыв авто, которые не смогут выдержать суровые зимы России.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как внедорожники китайских брендов переносят холодное время года и сопутствующие проблемы.