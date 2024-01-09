Не жир, а отек: Эксперт пояснила, что может стать причиной увеличения веса после праздников

Специалист по восстановлению движения и здоровья Евдокия Савочкина рассказала, что часто причиной лишних пяти, а иногда и десяти килограммов, может стать отек, а не жировая прослойка. Эксперт пояснила, как выявить проблему в домашних условиях, а также поделилась рекомендациями, как избавиться от отечности, сообщает inkazan.ru .

Человеку достаточно надавить пальцами себе на живот. Появились болезненные ощущения? Значит, это не жир, а отечность. От отеков важно избавляться не только из-за эстетики.

«Отек - это не такая безобидная вещь, и на него нельзя не реагировать. Он может помешать усвоению полезных веществ, снижать иммунитет и портить состояние кожи и организма в целом», — говорит Inkazan эксперт.

Эффективными считаются четыре способа устранения отеков: дыхание, полноценный сон, питание, физические нагрузки.

Из ежедневного меню стоит исключить сладкие блюда и мучные. Важно следить за содержанием клетчатки. Решить проблему с отеками или лишним весом крайне сложно, если человек спит менее восьми часов в сутки.

«Ложитесь не позже 23:00 и спите 7-9 часов в зависимости от возраста. Не используйте гаджеты и не смотрите телевизор за несколько часов до сна», — советует эксперт.

Необязательно заниматься спортом без подготовки. Сначала ежедневно можно прогуливаться на улице пешком примерно около 40 минут. Постепенно рекомендовано увеличивать время пеших прогулок. Спустя время, лучше добавить тренировки.

Если же при надавливании на складки вы определили, что у вас не отек, а жир, то помогут рекомендации представителя бренда Proxima Валерии Андреевой.