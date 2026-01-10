«Не знали, что нас там ждет»: мамы выводили из зала детей и закрывали им глаза после появления на сцене Снегурочек

Гости одной из семейных елок возмутились внешним видом Снегурочек в мини-юбках в Нижнем Тагиле, сообщила «Лента. ру» со ссылкой на телеграм-канал «Инцидент. Нижний Тагил».

Жительница Нижнего Тагила рассказала, что регулярно посещает с ребенком различные развлекательные мероприятия. Праздник, приуроченный Новому году, прошел в Городском Дворце детского и юношеского творчества. Россиянка поделилась кадрами, сделанными 21 декабря. На них четыре артистки, наряженные в костюмы Снегурочек.

По словам горожанки, афиша мероприятия анонсировала детский утренник. Женщина возмущена появлением на сцене Снегурочек в коротких юбках. Она вывела ребенка из зала. По наблюдениям россиянки, таким же образом поступили и другие мамы. Некоторые закрывали детям глаза. Билет стоил 1 тыс. руб.

«Мы отправились с детьми 4-5 лет, не зная, что нас там ждет», — поделилась жительница Нижнего Тагила.

В городской администрации проинформировали, что не несут ответственность за мероприятие. В тот день зал арендовала сторонняя организация. В свою очередь россиянка добавила, что возрастного ценза на афишах не было. Однако было указано, что зрителей ждет семейный праздник.

