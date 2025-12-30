В подмосковных жилых комплексах провели новогодние мероприятия

Жители подмосковных жилых комплексов группы «Самолет» смогли посетить семейные новогодние мероприятия, они прошли уже в семи жилых кварталах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В среду, 31 декабря, праздник состоится во дворе ЖК «Пятницкие Луга». Программа также прошла в «Квартале Ивакино», «Спутнике», «Пригороде Лесное», «Горки Парк», «Прибрежном Парке», «Новограде Павлино» и «Люберцах». Гостей ждали музыкальные выступления, танцы, анимационные шоу, поздравления Снегурочки, снеговиков и Деда Мороз. На площадках работали зоны отдыха с чаем, глинтвейном и мандаринами, а также фотозоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 0+