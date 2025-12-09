Небо не рассеивает, а копит: россиянам предстоит пережить несколько дней режима «черного неба»

На официальном сайте Министерства экологии Кузбасса проинформировали о введении режима «черного неба», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В регионе наблюдаются особенные погодные условия, которые приводят к большему скоплению в атмосфере вредных веществ, чем в обычные дни.

Согласно данным ведомства, для Кемерово режим вводится с 15:00 8 декабря и продлится до позднего вечера 10 декабря. Жителям Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого округа рекомендуется проявить особую осторожность в период с 13:00 9 декабря до 18:00 11 декабря. В указанные дни природные факторы не будут способствовать рассеиванию промышленных выбросов, что может привести к ухудшению качества воздуха.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, прогнозируемыми метеорологами, в атмосфере ожидается повышенная концентрация вредных примесей. Министерство экологии настоятельно призывает промышленные предприятия региона в оперативном порядке реализовать планы по сокращению вредных выбросов в атмосферу на 15%. Принятие рекомендованных мер необходимо для минимизации негативного воздействия на экологию и улучшения воздуха, которым дышат жители Кузбасса.

«Снижение выбросов — это и снижение производства, также снижение касается котельных, а не только заводов», — дополнил один из новокузнецких синоптиков в своем телеграм-канале.

