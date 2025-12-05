В Госдуме обсуждают законопроект о сплошных рубках леса на Байкале

В Государственной думе РФ вновь обострились споры вокруг законопроекта, касающегося вырубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, пишет «Коммерсантъ».

Комитет по экологии рекомендовал принять документ, разрешающий сплошные рубки погибшего леса. Обсуждение длится уже более двух лет, и после одобрения проекта правительством группа ученых обратилась с письмом к президенту России, выразив серьезные опасения.

В Министерстве природных ресурсов РФ пообещали учесть замечания научного сообщества в готовящихся поправках к Лесному кодексу. В ведомстве утверждают, что проект запрещает коммерческую лесозаготовку, а целью рубок является лесовосстановление для укрепления почв.

В актуальной версии документа, в отличие от предыдущих, отсутствует перечень из 75 конкретных участков для рубок и строительства гидросооружений.

Комитет Госдумы рекомендовал правительству сохранить общий запрет на сплошные рубки в центральной зоне, но внести корректировки в само это понятие. Также депутаты намерены обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность уже существующих построек в водоохранной зоне Байкала.

Член координационного совета Общественной палаты по экологии Владимир Морозов настаивает на том, что необходимости в сплошных рубках нет. Ученые готовы добиваться отклонения законопроекта на стадии Совета Федерации или президентского вето. Второе чтение документа запланировано на пленарном заседании Госдумы 9 декабря.

