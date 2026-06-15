Нехватка небулайзеров и грелок: суд обязал власти закупить медоборудование для детсадов Кузбасса
Суд обязал мэрию Мариинска профинансировать закупку медоборудования для детсадов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Мариинский городской суд вынес решение, согласно которому местные власти обязаны в полном объеме профинансировать дооснащение медицинских кабинетов в детских садах муниципального округа. Как проинформировали в суде, поводом для разбирательства стала проверка, выявившая отсутствие в учреждениях более 15 видов обязательных медицинских изделий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Как выяснилось в рамках судебного разбирательства, по информации издания, детские медпункты, созданные для оказания первичной помощи несовершеннолетним, испытывают острую нехватку жизненно необходимого оснащения. Среди того, чего не хватает, — портативные компрессионные небулайзеры, медицинские грелки и специальные сейфы, предназначенные для правильного хранения лекарственных средств.
В решении суда подчеркивается: подобные пробелы в оснащении серьезно ухудшают качество медицинского обслуживания детей в школах и детсадах. В связи с этим местные власти обязаны выделить адресное финансирование на приобретение отсутствующего оборудования.
На сами детские сады возложена обязанность в течение трех месяцев со дня поступления бюджетных денежных средств заключить договоры на поставку недостающих изделий. Суд также будет контролировать исполнение решения.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор добился временного закрытия детсада в Туле из-за нарушений.