Нейросеть или редактор? После обращения Путина эксперт развенчал один из главных новогодних фейков

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в интервью Sputnik прокомментировал предположения о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина было сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал агентства.

Эксперт Пучков выразил мнение, что подобные слухи не соответствуют действительности. По его словам, высокое качество изображения является результатом стандартной работы редакторов, которые применяют профессиональные фильтры для улучшения картинки. Он добавил, что, вероятно, авторы слухов не обладают достаточной технической грамотностью, чтобы отличить результат профессионального монтажа от работы нейросети.

«С моей точки зрения, это просто работа умельцев фотошопа, которые накинули фильтров для того, чтобы все это выглядело гораздо лучше», — высказал мнение эксперт.

Обращение российского лидера Владимира Путина, записанное в Кремле, длилось примерно три минуты двадцать секунд. В нем президент поздравил граждан страны с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и вдохновляющей любви.

Ранее сообщалось, что Путин с Си Цзиньпином передали друг другу сердечные поздравления с Новым годом.