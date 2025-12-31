Путин с Си Цзиньпином передали друг другу сердечные поздравления с Новым годом

Отмечается, что оба лидера сверхдержав подчеркнули, что сотрудничество между Россией и Китаем в 2025 году продолжает активно развиваться и приносит значительные результаты. Путин заявил о своей готовности к дальнейшему укреплению двусторонних связей и международного взаимодействия. Он также отметил, что безвизовый режим способствовал активному обмену между гражданами двух стран.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 31 декабря 2025 года обменялись новогодними поздравлениями», – следует из сообщения телеканала.

В своём послании Владимиру Путину Си Цзиньпин подчеркнул, что в минувшем году Россия и Китай отметили 80-летие Победы с особым торжеством, что стало мощным символом грядущей победы мира.

Китайский лидер подчеркнул, что Россия и Китай оказывают взаимную поддержку, совместно способствуя трансформации глобального управления. Китай намерен поддерживать контакты и стремиться к достижению новых высот в отношениях между двумя странами.

Президент Российской Федерации, в свою очередь, направил главе Китайской Народной Республики искренние поздравления и выразил надежду на благополучие и процветание китайского народа. В ответ Си Цзиньпин передал теплые пожелания своему коллеге и всему российскому народу.