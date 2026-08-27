Цифры вместо слов: почему «сикс-севен» стал паролем для подростков и как на это реагировать родителям

Сегодня фразу «сикс-севен» (или просто цифры 6 и 7) можно услышать отовсюду: на школьных переменах, в детских дворах, в TikTok и Telegram-каналах. Подростки используют ее как универсальный ответ на любой вопрос, описывают ею неловкие ситуации и снимают ритмичные короткие ролики. Пока родители и педагоги пытаются разгадать феномен, а депутаты обсуждают возможность запрета, REGIONS попросил психолога Елену Морганюк объяснить природу этого явления.

Абсурд как новый язык

Парадокс мема — в его абсолютной бессмысленности. За этими цифрами нет скрытого кода или глубокого подтекста. Это чистый абсурд, который подростки используют вместо оценки «нормально» или «пойдет». Часто фразу сопровождает жест: руки ладонями вверх совершают движения, будто взвешивают что-то на невидимых весах.

Считается, что первоисточник — трек американского рэпера Skrilla «Doot Doot», в котором цифры повторяются с пулеметной скоростью.

«Детей цепляет именно эта нелогичность. Мозг человека запрограммирован искать логику во всем. Когда ребенок сталкивается с чем-то нарочито глупым, происходит когнитивный щелчок — сброс напряжения через смех. Для тинейджеров это еще и маркер свободы: то, от чего взрослые бесятся, автоматически становится крутым и глубоким внутри их компании», — говорит Елена Морганюк.

Три причины популярности

Психолог выделяет несколько факторов, которые превратили этот набор звуков в хит сезона.

Во-первых, это пропуск в сообщество. Подростковый возраст требует четкого деления на «своих» и «чужих». Общий код работает как пароль: если ты смеешься над «сикс-севен» — значит, ты в кругу.

Во-вторых, это безопасный бунт. Пубертат — время отрицания взрослых правил. Создание собственного языка, непонятного родителям и учителям, помогает выстраивать границы. Чем громче требуют замолчать, тем слаще звучит запретная фраза.

В-третьих, это кнопка перезагрузки. Абсурд не требует усилий. В мире бесконечных контрольных и домашних заданий мозг ищет легкий способ получить удовольствие без анализа информации.

«Не стоит записывать любителей „сикс-севен“ в ряды людей с деградацией интеллекта. Это лишь очередной виток субкультуры. У мемов сейчас очень короткий век — около двух месяцев активной фазы. Данный тренд продержался чуть более ста дней, но конвейер интернета уже выплюнул новые звуки, которые скоро заменят старые», — отмечает Елена Морганюк.

Аналоговые мемы прошлого

Еще до наступления эры гаджетов дети испытывали потребность в абсурдном и бессмысленном юморе. Специалисты напоминают, что сюрреализм существовал задолго до появления интернета. Вспомним хотя бы произведения Даниила Хармса — его литература строилась на чистой нелепице, которая вызывала смех именно своей бессмысленностью.

В советское время функцию нынешнего «сикс-севен» выполняли дворовые кричалки, перевернутые считалки и обидные дразнилки. Взрослые искренне недоумевали, почему фраза про бабушку и кирпич вызывает у детей приступы хохота. Точно так же сегодняшние подростки придумывают мифических персонажей — например, кролика Черемшу с головой льва, — чтобы повеселиться и поставить старших в тупик. Механика та же: общий язык для своих и загадка для чужих.

«Конфликт отцов и детей строится на непонимании фольклора. Раньше были частушки, теперь — пиксели на экране. Но механика одна и та же: молодняк строит крепость, вход в которую родителям строго воспрещен. Это базовый механизм сепарации. Борьба с такими шутками бесполезна, нужно просто знать, что это пройдет само собой», — объясняет Елена Морганюк.

Угроза есть или нет

Эксперты единодушны: сами по себе цифры не несут опасности. Они не содержат агрессии, не пропагандируют жестокость и не зомбируют. Единственное обоснованное недовольство — нарушение тишины на уроках, когда класс взрывается криками невпопад. Но это вопрос дисциплины, а не психического здоровья.

«Если после порции „шести-семи“ ребенок идет гулять, делает уроки и нормально ест — паниковать рано. Тревогу должен вызывать уход в полную изоляцию, вспышки ярости или отказ от базовых потребностей ради телефона. Здесь запрещать бессмысленно. Нужен спокойный разговор о границах, где вы не обесцениваете интересы сына или дочери, но напоминаете о реальной жизни», — говорит Елена Морганюк.

Что делать родителям

Вместо войны с мемами психолог рекомендует разобраться в механизме их популярности. Предложите ребенку вместе посмотреть вирусные видео и обсудить, почему одни вещи становятся хитами, а другие забываются. Совместный смех над абсурдом работает лучше любых запретов. Когда подросток чувствует, что его понимают, эпатаж перестает быть нужным. И «сикс-севен» исчезнет так же внезапно, как появился — уступив место следующему вирусному явлению. Такова природа подростковой культуры: она меняется быстрее, чем взрослые успевают привыкнуть.

«Задача взрослого — держать дверь открытой. Ребенок не должен бояться рассказать вам о новой глупости из-за страха наказания. Запреты работают как магнит. Как только власть вводит санкции, продукт становится дефицитным и желанным. Проще переждать шторм, чем воевать с ветряными мельницами соцсетей», — подводит итог Елена Морганюк.

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