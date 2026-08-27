Многие считают, что болезни печени — удел тех, кто злоупотребляет алкоголем. Но это глубокое заблуждение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — состояние, при котором жир накапливается в клетках органа без всякой связи со спиртным. По статистике, НАЖБП выявлена у 37,3% россиян, а среди людей с избыточным весом и ожирением этот показатель еще выше. О том, почему печень страдает, как распознать болезнь и что делать, REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Что такое НАЖБП и откуда она берется

При неалкогольной жировой болезни печени в клетках органа накапливается избыточный жир. С возрастом риск возрастает, так как обмен веществ замедляется и меняется.

Главные провокаторы:

несбалансированное питание — избыток сладкого, мучного, трансжиров;

малоподвижный образ жизни;

лишний вес.

Особую опасность представляет жир в области живота. Он считается маркером, который часто сопровождает НАЖБП. Конечно, не у всех с большим животом есть болезнь, и не все с НАЖБП имеют большой живот. Однако связь между ними очень сильная, и игнорировать ее не стоит.

«Представьте, что печень — это фильтр. Когда мы едим много сладкого и жирного, фильтр забивается жиром. И это происходит не от водки, а от пирожных, белого хлеба и сладкой газировки», — говорит Светлана Черепицына.

Как распознать НАЖБП без врача: симптомы

Главная коварство болезни в том, что долгое время она протекает бессимптомно. Однако есть признаки, которые могут указывать на проблему:

тяжесть или дискомфорт в правом подреберье;

повышенная утомляемость, слабость;

неприятный привкус во рту;

нарушение пищеварения, вздутие;

пожелтение кожи или белков глаз — на поздних стадиях.

Важно понимать: эти симптомы могут быть при других заболеваниях. Поэтому без врача и анализов точный диагноз поставить нельзя. Единственный способ подтвердить НАЖБП — сделать УЗИ печени и сдать кровь на ферменты печени (АЛТ, АСТ).

«Коварство НАЖБП в том, что она долго молчит. Вы можете чувствовать себя нормально, а печень уже страдает. Поэтому, если у вас есть лишний вес или вы едите много сладкого, обязательно проверьте печень. Даже если ничего не болит», — предупреждает Светлана Черепицына.

Что делать, если диагноз подтвердился

Хорошая новость — на ранних стадиях болезнь обратима. Главное — изменить образ жизни. Никаких дорогих лекарств и сложных процедур не требуется.

Ключевые шаги:

Питание. Исключите легкоусвояемые углеводы (сладкое, выпечку, белый хлеб), сократите насыщенные жиры, добавьте в рацион овощи, крупы и белок.

Движение. Даже 30 минут ходьбы в день улучшают состояние печени. Главное — регулярность.

Контроль веса. Снижение массы тела на 5–10% уже существенно уменьшает количество жира в печени.

Регулярные обследования. УЗИ и анализы крови помогут отслеживать динамику и вовремя корректировать лечение.

НАЖБП — не приговор, а повод пересмотреть свои привычки. Чем раньше вы обратите внимание на сигналы организма, тем проще будет восстановить здоровье печени и избежать серьезных осложнений.

«Главное — не ждать, пока появятся симптомы. Если у вас лишний вес, проверьте печень сейчас. И помните: печень — очень благодарный орган. Если вовремя изменить питание и образ жизни, она восстановится», — завершает Светлана Черепицына.

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