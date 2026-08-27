Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведет День открытых дверей

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 29 августа проведет День открытых дверей. Для посетителей подготовят десятки интерактивных площадок, а также организуют различные мастер-классы и выступления.

Центр «Авангард» был учрежден правительством Москвы и правительством Московской области в 2020 году при поддержке Министерства обороны РФ. В нем реализуются программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов колледжей и техникумов.

День открытых дверей стартует в 10:00. Его откроет утренняя зарядка с многократным чемпионом России и мира по смешанным единоборствам, музыкантом Александром Зарубиным (Саша Стоун).

Фото: [ пресс-служба центра "Авангард" ] 1/6 Фото: [ пресс-служба центра "Авангард" ] 2/6 Фото: [ пресс-служба центра "Авангард" ] 3/6 Фото: [ пресс-служба центра "Авангард" ] 4/6 Фото: [ пресс-служба центра "Авангард" ] 5/6 Фото: [ пресс-служба центра "Авангард" ] 6/6

Также в программе — спортивные и творческие мастер-классы, показательные выступления бойцов 45-й отдельной бригады спецназа и конной полиции, выставки спецтехники и вооружения.

В течение дня будет проходить концертная программа с выступлениями артистов столичного региона. В числе приглашенных артистов — Родион Газманов и Влад Балу, артисты Центрального академического театра Российской Армии, Центральный оркестр ФСИН России. Также будет работать полевая кухня.