Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведет День открытых дверей
День открытых дверей пройдет в центре «Авангард»
Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 29 августа проведет День открытых дверей. Для посетителей подготовят десятки интерактивных площадок, а также организуют различные мастер-классы и выступления.
Центр «Авангард» был учрежден правительством Москвы и правительством Московской области в 2020 году при поддержке Министерства обороны РФ. В нем реализуются программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов колледжей и техникумов.
День открытых дверей стартует в 10:00. Его откроет утренняя зарядка с многократным чемпионом России и мира по смешанным единоборствам, музыкантом Александром Зарубиным (Саша Стоун).
Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
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Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
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Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
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Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
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Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
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Фото: [пресс-служба центра "Авангард"]
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Также в программе — спортивные и творческие мастер-классы, показательные выступления бойцов 45-й отдельной бригады спецназа и конной полиции, выставки спецтехники и вооружения.
В течение дня будет проходить концертная программа с выступлениями артистов столичного региона. В числе приглашенных артистов — Родион Газманов и Влад Балу, артисты Центрального академического театра Российской Армии, Центральный оркестр ФСИН России. Также будет работать полевая кухня.