«Нельзя носить розовые очки»: Песков рассказал о позиции Кремля относительно конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что лидеры стран Европы препятствуют мирному способу урегулирования украинского кризиса.

«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают — это действительно так. Это ни для кого не секрет», — отметил Песков.

Дмитрий Песков рассказал также, что решить украинский кризис молниеносно невозможно. Таким образом спикер ответил на вопрос журналистов, не зашел ли в тупик переговорный процесс после саммита на Аляске.

«Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил об изменении позиции президента США Дональда Трампа. Сначала лидер был уверен, что разрешить конфликт получится в сжатые сроки. Однако после того, как американский политик разобрался в сути вопроса, он сделал другое заявление. Трамп отметил, что для установления мира необходимо больше времени.

Спикер добавил, что в переговорах между Россией и Украиной появилась пауза. Однако появились каналы связи, по которым при необходимости представители российской делегации переговорщиков могут передавать необходимую информацию.

Напомним, что тема украинского кризиса обсуждалась на высшем правительственном уровне во время встречи президентов РФ и США на Аляске. Кроме того, после длительной паузы состоялись переговоры делегаций, в которую вошли представители Украины и России. Стороны поделились видением, как может завершиться вооруженный конфликт. Президент РФ пригласил в Москву главу киевского режима. Украинский президент не принял приглашение.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа не намерена сворачивать усилия по урегулированию конфликта на Украине.