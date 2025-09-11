Рубио: Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию конфликта на Украине

Администрация Дональда Трампа не намерена сворачивать усилия по урегулированию конфликта на Украине. О готовности добиваться мира в Европе госсекретарь Марко Рубио заявил венгерскому министру Петеру Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о ключевых договоренностях с американской стороной. По его словам, в ходе телефонного разговора госсекретарь США Марко Рубио заверил его, что администрация Дональда Трампа полна решимости продолжать работу по установлению мира на Украине и не откажется от этих планов.

Сийярто расценил эту позицию как хорошую новость для Центральной Европы, подчеркнув, что Венгрия всецело поддерживает миротворческие инициативы Вашингтона. При этом он отметил, что многие политики в Европе выступают против подобных действий американского руководства. Несмотря на это, Будапешт надеется, что Белый дом не свернет с выбранного пути и будет добиваться прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что США возобновили авиасообщение с Белоруссией.