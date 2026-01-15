Нет аппетита? Восполняем дефицит: чем могут помочь добавки, когда во время ОРВИ не хочется есть

Для поддержания нормальной работы иммунной системы и снижения риска заболеваний, в том числе инфекционных, требуется регулярное поступление витаминов. При этом важно осознавать, что их прием после начала болезни не является гарантией быстрого выздоровления, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу РНИМУ.

По данным экспертов, в период острых респираторных инфекций часто наблюдается снижение аппетита, что приводит к недостаточному потреблению пищи, богатой питательными веществами. В такой ситуации витаминно-минеральные добавки могут стать дополнительным источником для восполнения возникшего дефицита.

Также во время простуды рекомендуется увеличить потребление жидкости. Добавление в напитки быстрорастворимого витамина С помогает не только разнообразить питьевой режим, но и способствует улучшению общего самочувствия.

Эксперты предупредили, что избыточное употребление витаминных препаратов также способно нанести вред здоровью. К примеру, чрезмерное количество витамина C может спровоцировать образование камней в почках. Ключевыми принципами являются умеренность и систематичность приема, а не резкие и бесконтрольные дозировки.

Ранее врач Михалева сообщила, что зимой детям нужно есть цитрусовые, морковь и орехи.

