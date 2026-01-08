Врач назвала продукты, которые нужны детям зимой

Зимой детскому организму требуется больше витаминов и полезных веществ из-за холода, нехватки солнца и роста простудных заболеваний. Врачи советуют уделять особое внимание рациону.

В холодное время года питание детей должно быть более насыщенным и разнообразным. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

По словам врача, зимой организм ребенка работает в условиях повышенной нагрузки, поэтому важно регулярно включать в меню продукты, которые поддерживают иммунитет, энергию и общее самочувствие.

В первую очередь специалист рекомендовала цитрусовые, особенно мандарины. Они богаты витамином C, который помогает организму бороться с вирусами. При этом важно соблюдать умеренность, так как такие фрукты могут вызывать аллергию.

Полезным зимним продуктом врач назвала и морковь. Она содержит вещества, необходимые для зрения, кожи и слизистых оболочек, которые особенно страдают в сухом воздухе отапливаемых помещений.

Также в рационе должны присутствовать орехи. Они помогают поддерживать работу мозга, улучшают концентрацию и восполняют энергию, которую дети быстрее расходуют в холодное время года.

Отдельное внимание специалист советует уделить рыбе. Она является источником витамина D, дефицит которого часто возникает зимой из-за нехватки солнечного света, а также полезных жиров, важных для развития нервной системы.

Завершает список хурма. Этот сезонный фрукт содержит витамины и микроэлементы, поддерживающие пищеварение и уровень энергии. Детям лучше предлагать спелые и мягкие плоды.

Врач подчеркнула, что сбалансированное питание помогает детям легче переносить зиму, оставаться активными и реже болеть.

