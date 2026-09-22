Пассажиров ждет задержка: погода изменила планы самолетов в Красноярске

Из-за тумана ряд рейсов задерживается. В частности, самолет, выполнявший рейс из Сочи, отправился на запасной аэродром в Абакан.

Также с опозданием ожидается лайнер, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что решение о посадке воздушного судна либо его направлении на запасной аэродром принимает командир экипажа. При этом учитываются фактическая погода и требования безопасности полета.

Расписание прибытия самолетов корректируется с учетом метеорологической обстановки.