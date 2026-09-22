Пассажиров ждет задержка: погода изменила планы самолетов в Красноярске
Рейсы из Москвы и Сочи задержались из-за сложной погоды в Красноярске
Утром 22 сентября в международном аэропорту Красноярска изменилось расписание прибытия нескольких воздушных судов. Причиной стали сложные погодные условия в районе аэродрома.
Из-за тумана ряд рейсов задерживается. В частности, самолет, выполнявший рейс из Сочи, отправился на запасной аэродром в Абакан.
Также с опозданием ожидается лайнер, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что решение о посадке воздушного судна либо его направлении на запасной аэродром принимает командир экипажа. При этом учитываются фактическая погода и требования безопасности полета.
Расписание прибытия самолетов корректируется с учетом метеорологической обстановки.