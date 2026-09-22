Врач раскрыл привычки, которые могут добавить годы жизни

На продолжительность жизни и ее качество влияет совокупность привычек и условий, считает врач-гериатр и геронтолог Валерий Новоселов. В беседе с «Радио 1» он перечислил несколько правил, которые, по его словам, помогают поддерживать здоровье в течение жизни.

Одним из ключевых факторов специалист назвал отказ от вредных привычек. В частности, по словам врача, курение может сокращать продолжительность жизни на 10–15 лет и способствовать развитию связанных с ним заболеваний.

Новоселов также отметил значение регулярной физической активности и сбалансированного питания. Рацион, по его словам, должен соответствовать энергетическим затратам организма и обеспечивать необходимое количество макро- и микроэлементов.

Еще одним фактором врач назвал положительные эмоции. При этом источник радости у каждого человека может быть разным — от увлечения природой до коллекционирования.

Отдельное внимание специалист уделил физической форме и достаточному объему мышечной массы. По его словам, поддержание мускулатуры относится к важным условиям сохранения здоровья в пожилом возрасте.

Важную роль, по мнению геронтолога, играет и постоянная интеллектуальная активность. Обучение на протяжении жизни помогает сохранять когнитивные способности и, как отметил Новоселов, может добавлять один-два года качественной жизни в пожилом возрасте.

В перечень факторов он также включил финансовую стабильность. Речь, по словам врача, не столько о размере накоплений, сколько о возможности своевременно оплачивать качественное питание, медицинские консультации и другие необходимые услуги.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказывала о возможности воздействия на процессы старения. Она отмечала, что перепрограммирование зрелых клеток в более молодое состояние было доказано на фундаментальном уровне, однако такой подход пока не применяется в клинической практике.

По словам Ткачевой, на темпы старения также влияют образ жизни, питание, физическая активность, сон, стресс и употребление алкоголя. Для оценки состояния организма используются показатели биологического возраста и специальные исследования.