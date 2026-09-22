В Сан-Франциско состоялся необычный поединок по смешанным единоборствам с участием блогера Фрэнки ЛаПенны и управляемого оператором гуманоидного робота. Об этом 21 сентября сообщила компания REK, передают Известия.

Бой прошел 18 сентября в октагоне. ЛаПенна вышел на поединок в боксерских перчатках, шлеме и защитной экипировке. В ходе встречи блогеру удалось несколько раз попасть по роботу. Однако гуманоид отвечал ударами ногами и отбрасывал соперника через октагон.

Поединок завершился техническим нокаутом после точного удара робота ногой. В компании REK назвали встречу первым боем формата «Человек против Терминатора».

REK занимается разработкой VR-игры, в которой операторы дистанционно управляют гуманоидными роботами во время поединков. Организаторы объединяют технологии удаленного управления с элементами спортивного шоу.