Невролог Шоломицкий перечислил причины недержания мочи у взрослых и детей

Врач-остеопат и невролог Жан Шоломицкий назвал основные причины недержания мочи у взрослых и детей, сообщает newsnn.ru .

Одна из причин недержания мочи - это стресс. Особенно подвержены женщины.

«Организм начинает работать в стрессовом режиме, почки, которые непосредственно связаны с мочеиспусканием, активно выделяют гормоны стресса. Тем самым, со временем дисбалансируя деятельность мочевого пузыря», — говорит Шоломицкий.

Во время беременности женщины также могут сталкиваться с подобной проблемой. Ткани растягиваются и становятся более эластичными из-за превышения некоторых гормонов. Нарушение в процессе беременности или проблемы во время родов могут негативно отразиться на нервной системе ребенка, что в свою очередь провоцирует детское недержание мочи - энурез. Иногда недержание у малыша происходит из-за страхов и эмоциональных переживаний.

Иногда непроизвольное мочеиспускание происходит во время чихания или при поднимании тяжестей. Решить проблему можно, если тренировать мышцы. Вероятно, они стали слишком слабые.

Некоторые продукты питания вызывают брожение в желудке, что также приводит к недержанию.

Причиной могут стать и многие заболевания: синдром Гийена-Барре, рассеянный склероз, травмы спинного мозга, некоторые формы полинейропатий, грыжи и опухоли, воспалительные инфекции, которые передаются половым путем.

Часто пожилые люди страдают из-за недержания. Обычно это связано с наличием одновременно нескольких перечисленных выше причин.