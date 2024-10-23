NewsTracker: мнения экспертов об окончании СВО из РФ, Украины и Запада разнятся
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Российские, украинские и западные эксперты на фоне последних политических событий начали активно прогнозировать сроки завершения СВО, сообщил newstracker.ru.
Большинство западных экспертов уверены, что Европа и США не верят в победу Украины в СВО. В странах ЕС образовалось много внутренних проблем, в частности, в вопросах энергоснабжения и финансирования.
В США также не видят необходимости помогать Киеву из-за отсутствия перспектив. Кто станет президентом, не имеет никакого значения. Однако прогноз МВФ стал более негативным. В последнем отчете указано, что СВО продолжится в 2026 году. Ранее эксперты предполагали, что мир наступит в 2025.
Украинские эксперты считают, что выборы президента США поставят точку в конфликте. До инаугурации (Дональда Трампа или Камалы Харрис) политики начнут настаивать на мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией. То есть до конца 2024 года СВО завершится.
Российские эксперты ориентируются на заявления политиков. Они склонны предполагать, что СВО может завершиться в 2025 году. Однако многое будет зависеть от актуальной на тот момент внешнеполитической ситуации.
Ранее сообщалось, что центр отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Подмосковье.