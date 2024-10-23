NewsTracker: мнения экспертов об окончании СВО из РФ, Украины и Запада разнятся

Большинство западных экспертов уверены, что Европа и США не верят в победу Украины в СВО. В странах ЕС образовалось много внутренних проблем, в частности, в вопросах энергоснабжения и финансирования.

В США также не видят необходимости помогать Киеву из-за отсутствия перспектив. Кто станет президентом, не имеет никакого значения. Однако прогноз МВФ стал более негативным. В последнем отчете указано, что СВО продолжится в 2026 году. Ранее эксперты предполагали, что мир наступит в 2025.

Украинские эксперты считают, что выборы президента США поставят точку в конфликте. До инаугурации (Дональда Трампа или Камалы Харрис) политики начнут настаивать на мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией. То есть до конца 2024 года СВО завершится.

Российские эксперты ориентируются на заявления политиков. Они склонны предполагать, что СВО может завершиться в 2025 году. Однако многое будет зависеть от актуальной на тот момент внешнеполитической ситуации.

Ранее сообщалось, что центр отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Подмосковье.