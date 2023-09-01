«НИ»: Наказание педофилов в России слишком гуманное

С 2010 года растет количество случаев, когда по отношению к несовершеннолетним применяют сексуальное насилие. Эксперты отмечают, что официальная статистика не может демонстрировать реальную обстановку, ведь многим детям стыдно признаться взрослым в случившемся, сообщает newizv.ru .

Один из самых резонансных случаев стала история педофила из Чувашии. Многодетный отец, примерный муж, инвестор, учредитель различных благотворительных фондов по оказанию помощи детям вел двойную жизнь. Он оказался педофилом, который многие годы развращал малолетних.

Издание собрало сводку происшествий, связанных с сексуальным насилием, за последние десять дней:

В Москве задержали мужчину, который восемь лет насиловал малолетнюю падчерицу

Жителя подмосковного Наро-Фоминска арестовали за совращение трех детей

Таксист приставал к подмосковной школьнице на глазах у ее сестры

При этом в России педофилов не наказывают так строго, как за границей. В Польше и США насильника или извращенца в принудительном порядке кастрируют хирургическим или химическим способом. При чем, это делают после того, как мужчина отсидел срок.

Срок наказания в Германии составляет десять лет лишения свободы, в Польше – 15. В России только недавно ввели пожизненное лишение свободы в случае, если человек после отбывания предыдущего срока снова совершил преступные действия по отношению к несовершеннолетнему.