Эхо пандемии: как коронавирус сорвал маски со скрытой аллергии

После пандемии коронавируса врачи зафиксировали рост числа пациентов с впервые проявившейся аллергией. Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова в беседе с Life.ru объяснила, что триггером стало повреждение слизистых оболочек. Они оказались беззащитны перед привычным количеством аллергенов, и скрытая сенсибилизация перешла в клиническую форму.

По словам эксперта, после пандемии ковида наблюдались частые дебюты аллергии. Поврежденные слизистые оболочки не могли справляться с привычной нагрузкой аллергенов, и скрытая предрасположенность переходила в реальное заболевание.

Аллергия, как отметила Ксения Рябова, может проявиться внезапно даже у взрослых. Если человек сталкивается с провоцирующими факторами, генетическая предрасположенность способна вылиться в недуг. Например, после тяжелого респираторного заболевания, длительного воспалительного процесса или сильного психоэмоционального потрясения.

При этом пищевая аллергия у взрослых дебютирует крайне редко. Исключение составляет перекрестная пищевая аллергия, связанная с респираторной. Она возникает, когда организм реагирует на пыльцу деревьев, а затем подключается реакция на плоды с косточками и другие продукты растительного происхождения.