Стажировка закрепляется в ТК: что изменится для молодых специалистов

Госдума приняла закон, который впервые закрепляет в Трудовом кодексе понятие стажировки и устанавливает единые правила ее прохождения. Максимальный срок стажировки ограничат шестью месяцами, работодатели будут обязаны назначать наставников, а после завершения стажировки испытательный срок для сотрудника запретят. О нововведениях REGIONS рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

В Трудовом кодексе появится отдельная статья, определяющая стажировку как трудовую деятельность по срочному договору для получения практических навыков, первичного опыта и адаптации к профессии. Стажер — это человек, получивший или получающий профобразование и устраивающийся на стажировку по своей специальности. Договор можно заключить не позднее года после окончания обучения (срок приостанавливается на время армии, декрета, болезни), максимальный срок стажировки — шесть месяцев.

Одним из ключевых изменений станет обязательное наставничество. Работодатель должен будет назначить наставника и определить порядок прохождения стажировки, критерии оценки результатов и объем самостоятельной работы. Эти правила закрепят во внутренних документах. Если после стажировки человек продолжит работать у того же работодателя, устанавливать ему испытательный срок запрещено.

Из закона есть исключения: нормы не касаются стажировок по охране труда, обязательных профессиональных стажировок, если они предусмотрены отдельными законами, а также госслужащих. Парламентарий отметил, что новые нормы повысят защищенность работников: стажировка будет оформляться трудовым договором с зарплатой, соцгарантиями и записью о работе.

Для работодателей закон создает возможность оценивать потенциал будущих специалистов и готовить сотрудников под конкретные задачи. Формализация наставничества может стимулировать опытных работников помогать новичкам за счет дополнительных механизмов поощрения. По словам депутата, будет обеспечен плавный переход от учебы к работе, снизится кадровый дефицит, а работодатели станут активнее брать молодых специалистов, зная, что есть понятный механизм стажировки и наставничества.