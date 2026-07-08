Климат как «девять кругов ада»: какой зимы ждать России в 2026-м на фоне западных аномалий

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Радио Sputnik заявил, что предстоящая зима 2026-2027-х годов может стать одной из самых снежных за последние годы. Синоптик отметил, что климат находится в неустойчивом состоянии, а аномальные погодные явления в разных частях света напоминают «девять кругов ада» из «Божественной комедии» Данте.

Климат в целом, по словам эксперта, находится в «нервозном» состоянии, и это характерно не только для России, но и для Европы с Америкой. Климатические изменения невольно ассоциируются с «девятью кругами ада»: в разных частях света фиксируются аномальные погодные явления, которые обрушиваются на человечество.

Что касается предстоящей зимы, Тишковец уже имеет определенное представление о том, каким будет холодный сезон. По его словам, хотя прогнозы еще будут уточняться, он ожидает, что зима 2026-2027 годов будет чрезвычайно снежной. То, что было прошлой зимой, по сравнению с грядущей — ни о чем. Грядущий холодный сезон, как считает синоптик, будет очень насыщен влагой, а снега выпадет очень много.

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