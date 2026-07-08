Больше никакой свободной продажи: что изменилось в аптеках с 1 июля

С июля 2026 года в России начал действовать жесткий цифровой контроль оборота лекарственных средств. Теперь покупка рецептурных препаратов возможна только при наличии активного электронного назначения в государственной системе, а аптечные кассы получили автоматическую блокировку продаж при отсутствии данных о пациенте, пишет rostovgazeta .

Цифровизация рецептурного отпуска

Ключевое изменение заключается в интеграции всех аптечных касс в единую государственную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. При попытке покупки рецептурного средства система в реальном времени проверяет наличие активного электронного рецепта, выписанного врачом с уникальным шифром.

Основные правила новой системы:

Идентификация: Для получения лекарства покупателю достаточно предъявить СНИЛС, по которому фармацевт находит все активные назначения.

Автоматическая блокировка: Кассовое программное обеспечение запретит продажу, если рецепт не найден, срок его действия истек, дозировка не соответствует назначению или препарат оформлен на другое лицо.

Контроль категорий: В первую очередь цифровые ограничения распространяются на антибиотики, психотропные, наркотические вещества, сильнодействующие анальгетики и гормональные препараты. Планируется, что перечень будет расширяться.

Расширение контроля на аптечный ассортимент

Помимо лекарств, новые регуляторные нормы затронули и сопутствующую продукцию:

Маркировка товаров. Косметические средства, парфюмерия, мыло и товары гигиены теперь подлежат обязательной цифровой маркировке. Фармацевты обязаны сканировать эти товары так же, как и медикаменты.

Контроль БАДов. Оборот биологически активных добавок теперь жестко регулируется системой «Честный Знак», что должно исключить попадание на прилавки недоброкачественной продукции.

Импортозамещение в системе льготного обеспечения

Изменения коснулись и государственных закупок лекарств для льготных категорий граждан. Приоритет в закупках отдан препаратам с полным циклом производства на территории России. Данная мера направлена на укрепление национальной фармацевтической отрасли и снижение зависимости от зарубежных поставок, что, по мнению экспертов, должно повысить устойчивость системы здравоохранения к внешним экономическим колебаниям.