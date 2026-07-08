Участники Президентской платформы в День семьи, любви и верности рассказали о поиске счастья на конкурсах

Проекты Президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволяют участникам не только добиться карьерного роста и реализации масштабных инициатив, но и найти любовь на конкурсах и форумах. Об этом в День семьи, любви и верности рассказали амбассадоры сообщества.

Так, например, для амбассадора проекта «Профразвитие» Дарьи Яковишиной из Нижнего Новгорода путешествие в Новороссийск, которое она выиграла в рамках конкурса, оказалось судьбоносным. Там ее друг Максим Спиридонов решил сделать ей предложение.

«В окружении живописных видов Максим опустился на колено. Честно, хоть я и догадывалась, но слезы счастья сдержать было невозможно. Проект „Профразвитие“ подарил мне не только профессиональный рост, но и ощущение стабильности и семьи», — поделилась она.

Аналогичный сюрприз ждал участницу команды Валерию Коршунову из Подольска на закрытии Гранд-финала Международной конкурс- премии «КАРДО» Президентской платформы.

Семью смогли построить и студенты Калмыцкого государственного университета Данир Менкеев и Гиляна Молоткова, которые являются победителями конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

Евгений Усов и Ярослава Стрельцова принимали участие в олимпиаде «Я — профессионал», а также в форуме амбассадоров возможностей в 2023 году. Ярослава была участницей, Евгений — волонтером-атташе. Теперь они продолжают работать над развитием и научными работами совместно.

Демобилизованный студент, участник специальной военной операции Артем Лопатин принял участие в проекте «Спасибо, братцы!». Во время подготовки старта спецпроекта, ему написала Ирина, для которой это был первый рабочий день в команде «Россия — страна возможностей».

«Мы долго и плодотворно работали в проекте „Спасибо, братцы!“, а позже случайно встретились в Крыму– Я позвал Ирину на свой день рождения, и именно тогда мы стали чем-то большим. Сегодня мы муж и жена, я продолжаю заботиться о здоровье людей, а она создает возможности для жителей Донбасса. Платформа подарила мне мотивацию к созиданию и любящую супругу, с которой мы строим крепкий семейный союз», — рассказывает Артем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.