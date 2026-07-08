Не просто субботник: перечень волонтерских направлений расширили и ввели «бонусы»

Госдума приняла закон, расширяющий перечень направлений добровольческой деятельности. Теперь работы по благоустройству территорий — уборка парков, озеленение, обустройство площадок — будут официально относиться к волонтерским проектам. О новых возможностях для добровольцев и организаций REGIONS рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Изменения внесены в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве». Документ дополняет перечень направлений новым пунктом — содействие благоустройству территории. После вступления закона в силу добровольческими официально признаются уборка парков, скверов и дворов, озеленение, создание клумб, обустройство детских и спортивных площадок, приведение в порядок мемориалов, очистка берегов водоемов и лесных зон. Также в число инициатив войдут организация экотроп, зон отдыха, ремонт и покраска малых архитектурных форм.

Одно из главных изменений — возможность официально учитывать участие в благоустройстве как добровольческую деятельность. Депутат пояснил, что участие в субботниках можно будет фиксировать в личных книжках волонтера. Благодаря этому добровольцы смогут претендовать на меры поддержки, включая компенсацию расходов на транспорт и питание. Накопленные часы будут учитываться при формировании портфолио, поступлении в вузы и участии в конкурсах.

Закон расширяет возможности и для некоммерческих организаций. НКО смогут включать проекты по благоустройству в официальные программы добровольчества и участвовать в конкурсах на гранты и субсидии. Муниципалитеты получат возможность официально привлекать НКО к реализации городских проектов. Парламентарий подчеркнул, что новый статус таких инициатив увеличит число участников добровольческих проектов, а больше общественных пространств будет приведено в порядок на системной основе.