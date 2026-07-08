Проверка распродажи лоукостера: где действительно выгодно покупать билеты в Турцию этим летом

Известный лоукостер объявил о старте акции, позволяющей сэкономить на перелетах по популярным туристическим маршрутам. Эксперты TourDom.ru проанализировали условия спецпредложения и выяснили, на каких направлениях в Турцию эта скидка действительно делает тарифы лоукостера самыми выгодными на рынке.

Детали акции

Для участия в распродаже необходимо использовать промокод при бронировании билетов. Важно учитывать, что скидка в 10% распространяется исключительно на тарифы с багажом. Акция охватывает широкий спектр дат, включая период высокого летнего спроса.

Сравнение цен: Турция

Проверка предложений показала, что эффективность акции варьируется в зависимости от направления и даты вылета:

Анталья. На ближайшие даты (июль) предложения лоукостера проигрывают конкурентам — Turkish Airlines и комбинированным перелетам с Southwind. Однако на вторую половину июля цена становится одной из самых привлекательных, уступая лишь минимально компании Utair.

Рекомендации для туристов

При планировании поездки специалисты советуют не ограничиваться сравнением только одного перевозчика. Несмотря на наличие промокода, в ряде случаев комбинированные маршруты или предложения флагманских авиакомпаний могут оказаться более экономичными. Использование акций лоукостеров наиболее оправдано на направлениях, где конкуренция по цене менее выражена, как это происходит сейчас на стамбульском направлении.