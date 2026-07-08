Мигрантам повысят ответственность: что станет с авансовыми платежами иностранцев с 2027 года

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о новых правилах уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан, работающих в России. Документ вводит дифференцированные ставки в зависимости от типа работодателя, доплату за иждивенцев и механизмы защиты данных. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. О нововведениях REGIONS рассказал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»).

Для иностранных граждан, трудящихся по патенту у физических лиц (няни, садовники), авансовый платеж составит ₽1,7 тыс. в месяц. Такая ставка учитывает нестабильность доходов и сложность контроля в этом сегменте. Если мигрант работает в организациях, у ИП, нотариусов или адвокатов, платеж устанавливается на уровне ₽1,2 тыс. в месяц — здесь контроль за доходами более прозрачный.

При наличии на иждивении несовершеннолетних детей или нетрудоспособных членов семьи сумма аванса увеличивается на 50% за каждого такого лица. Это, по словам депутата, повышает ответственность за содержание семьи и исключает ситуации, когда мигрантов сопровождают иждивенцы без достаточных средств.

Органы, выдающие разрешения на проживание, обязаны передавать в налоговые органы сведения о постановке мигрантов на учет. Синхронизация баз данных позволит налоговикам своевременно проверять уплату платежей. С 1 октября 2026 года сведения о доходах иностранных граждан, передаваемые МВД, подпадут под режим налоговой тайны, что защитит персональные данные добросовестных налогоплательщиков.

Каплан Панеш отметил, что дифференцированный подход делает систему справедливее и стимулирует переход на легальные трудовые отношения с юридическими лицами. Доплата за иждивенцев формирует дополнительную ответственность, а обмен данными между ведомствами обеспечивает прозрачность контроля. ЛДПР, как подчеркнул парламентарий, выступает за четкую систему налогообложения, где объем обязательств соотносится со статусом человека и его обязанностями перед семьей и государством.