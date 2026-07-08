Хлопок хуже синтетики: врач назвала лучшие ткани для прогулок в жару

Если утром прохладно, а к середине дня жарко, главное правило — многослойность. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru рассказала, что хлопок в качестве базового слоя уступает современным синтетическим тканям, которые лучше отводят влагу и остаются сухими. Главное — правильно подобрать слои и аксессуары, чтобы не мерзнуть утром и не перегреваться днем.

Первый и самый важный слой — базовый. Это футболка или блузка, которая остается на человеке в самый жаркий момент дня. Раньше рекомендовали хлопок, но сегодня есть более продвинутые синтетические ткани, которые лучше отводят влагу от тела и остаются сухими даже при потоотделении. Именно такой слой должен стать «второй кожей».

Второй слой — утепляющий. Это джемпер, кардиган или худи, который легко снять и убрать в сумку. Материал может быть любым: шерсть, хлопок или флис. Кстати, флис — отличный выбор: он легкий, теплый, дышащий и комфортный. Третий слой — защитный — тонкая ветрозащитная и влагозащитная куртка, если утром свежо или ветрено. Она не занимает много места в сумке и защитит от ветра и мелкого дождя.

Для низа подойдут джинсы, юбки или легкие брюки в зависимости от того, куда человек идет. Обувь лучше выбрать закрытую, но дышащую — кроссовки или демисезонные туфли. Полезные аксессуары: шарф или снуд для защиты шеи от ветра и тонкие перчатки для чувствительных к холоду.

Главный принцип, по словам эксперта, — базовый слой должен быть настолько комфортным, чтобы в нем можно было оставаться весь теплый период дня. Все остальное — лишь съемная «надстройка» под погоду.