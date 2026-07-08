Туристический сезон в Крыму и на Кубани оказался под угрозой срыва

Туристический сезон в Краснодарском крае и Крыму оказался под угрозой срыва из-за регулярных атак беспилотников и сложностей с топливом. Об этом в интервью Радио Sputnik заявила руководитель туристической компании Диана Фердман. По ее словам, даже большие патриоты предпочитают отдых в Турции или вовсе отказываются от поездок, а альтернатив морскому отдыху в России практически не осталось.

Ситуация на южных курортах, по словам эксперта, действительно сложная. Туристы, в том числе те, кто традиционно отдыхает в России, теперь выбирают Турцию — несмотря на высокие цены из-за инфляции и отсутствия альтернатив. Многие просто не могут позволить себе такой отдых, но при этом ехать в Сочи, Анапу или Краснодарский край боятся.

Фердман пояснила, что понимает таких туристов: не спать по ночам из-за оповещений системы безопасности и бояться выйти на пляж — сомнительное удовольствие за свои деньги. К тому же многие путешествуют на автомобилях и опасаются застрять в очередях на АЗС.

Альтернативных морских направлений в России, к сожалению, нет, констатировала эксперт. Калининград предлагает северное море, где искупаться не получится. Туристы путешествуют с экскурсионными программами по Карелии, Байкалу и Алтаю, но измученные холодами люди хотят моря.

Как альтернативу эксперт назвала Абхазию, где в этом году битком туристов. Однако близость к Сочи не добавляет этому направлению безопасности. Поэтому выбором номер один для российских туристов остаются Турция и Египет.