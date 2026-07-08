Частая ошибка дачников: скошенная трава на газоне может погубить участок

После стрижки газона скошенная трава разлетается по всему участку, забивается между плитками и оседает в углах. Ландшафтный архитектор Илья Васецкий в беседе с Радио Sputnik объяснил, почему нельзя оставлять скошенную траву на газоне и как быстро привести участок в порядок. Влажная трава в кучах может начать преть, создавать неприятный запах и привлекать насекомых.

Одна из самых распространенных ошибок, по словам эксперта, — сдувать траву воздуходувом. Сильный поток воздуха поднимает легкие частицы и разносит их по всему участку, а также забивает фильтры самой техники. Важно предварительно собрать основную массу граблями или использовать технику с функцией всасывания.

Для быстрого удаления скошенной травы лучше всего подходит современная аккумуляторная техника — воздуходувы-пылесосы, которые работают в двух режимах: сдувать траву в кучу или всасывать в контейнер. Во втором случае трава не разлетается обратно, а собирается компактно. Регулировка мощности помогает бережно очищать дорожки и газон, не повреждая покрытия. Аккумуляторная техника обеспечивает свободу перемещения без ограничений по длине шнура, а легкий вес инструмента снижает усталость.

Эксперт отметил, что свежескошенная трава легче поддается уборке, пока она не подсохла и не прилипла к поверхностям. Оптимально убирать участок сразу после стрижки или в течение первого часа. Оставлять траву в больших кучах на газоне — плохая практика. Под слоем травы газон желтеет и может погибнуть от недостатка света и воздуха. Влажная трава быстро начинает гнить. Собранную траву лучше складывать в компост, использовать как мульчу или утилизировать с органическими отходами. При уборке рекомендуется использовать защитные очки, закрытую обувь и длинные брюки.