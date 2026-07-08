Особый статус «Сириуса»: что изменят поправки в закон о федеральной территории

Госдума рассмотрела законопроект о поправках в закон о федеральной территории «Сириус». Документ направлен на повышение эффективности управления, упрощение процедур и укрепление особого статуса. О ключевых нововведениях REGIONS рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Поправки в закон о «Сириусе» призваны обеспечить непрерывность управления территорией. Органы публичной власти будут гарантировать бесперебойное выполнение функций региональных и местных властей. Это, по словам парламентария, обеспечит стабильную работу всех служб и своевременное предоставление госуслуг.

Закон закрепляет порядок учета федеральной территории в государственных реестрах и информационных системах. В ряде статей корректируются формулировки: слово «и» заменяется на «(или)» при указании способов публикации официальных сведений, включая печатные СМИ. Это дает органам власти гибкость в выборе формата — печатного или электронного, что ускорит информирование граждан.

Из закона исключаются утратившие актуальность положения, что упрощает текст нормативного акта и снижает риски правовых коллизий. Поправки закрепляют использование герба федеральной территории «Сириус» вместо Государственного герба РФ — это подчеркивает особый статус и укрепляет идентичность. Также уточняется порядок назначения должностных лиц в соответствии с Уставом «Сириуса», что делает процедуру прозрачнее.

Алексей Говырин подчеркнул, что «Сириус» — уникальная площадка для тестирования новых подходов к управлению и развитию территорий. Решения, отработанные здесь, впоследствии могут масштабироваться на всю страну. Территория выступает центром притяжения талантов, площадкой для инноваций в образовании, науке и технологиях.