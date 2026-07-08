Новые правила для наблюдательных советов: увеличение численности и новые пропорции

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, меняющий правила формирования наблюдательных советов автономных учреждений. Документ увеличивает численность советов, уточняет пропорции представительства и вводит переходный период. О нововведениях REGIONS рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).

Законопроект направлен на совершенствование системы управления автономными учреждениями. Минимальное число членов наблюдательного совета увеличивается с пяти до семи, максимальное — с 11 до 15. Уточняется пропорциональное соотношение трех групп: учредителя, госорганов и органов местного самоуправления, а также работников учреждения.

По словам депутата, наблюдательный совет — не формальный орган, а инструмент общественного контроля и эффективного управления. Его состав должен быть сбалансированным и отражать интересы всех сторон. Увеличение численности позволяет привлекать больше экспертов и представителей разных сфер.

Закон четко регулирует пропорциональное соотношение трех групп. Это, по мнению парламентария, исключает перекосы, когда одна из сторон доминирует и принимает решения в узких интересах. Также прописан переходный период, чтобы учреждения могли плавно привести уставы в соответствие с новыми требованиями.

Реформа, как отметил Чаплин, назрела давно — практика показала, что старые нормы уже не отвечают потребностям управления сложными бюджетными и автономными структурами. Новая система сделает управление более гибким и профессиональным.