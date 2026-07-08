Больше не обуза для бюджета: как изменятся правила трудовой деятельности мигрантов в России

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, существенно меняющий миграционную политику. Новые нормы направлены на обеспечение финансовой самостоятельности иностранных граждан, усиление контроля за их доходами и четкое регулирование правил пребывания несовершеннолетних детей мигрантов на территории страны, пишет REGIONS .

Финансовые требования к иностранным работникам

Ключевым изменением станет законодательное закрепление обязанности трудовых мигрантов обеспечивать себя и членов своей семьи, проживающих в РФ, доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Депутат Госдумы Каплан Панеш подчеркнул, что данная мера призвана исключить возможность перекладывания расходов на содержание иностранных граждан на государственный бюджет.

«Установление минимального порога дохода — это реальный механизм, отсекающий тех, кто приезжает не работать, а искать легкой жизни», — пояснил парламентарий.

Прозрачность доходов и налоговый контроль

Для повышения прозрачности трудовых отношений вводится система цифрового взаимодействия между Федеральной налоговой службой (ФНС) и МВД. Это позволит автоматически выявлять факты «серых» зарплат и уклонения от налогов. Кроме того, при оформлении патента мигрант будет обязан вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ не только за себя, но и за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося с ним в России.

Новые правила для несовершеннолетних

Законопроект четко синхронизирует сроки пребывания детей мигрантов со статусом их родителей:

Срок пребывания: Привязан к сроку действия патента или разрешения на работу родителя (но не более достижения ребенком 18 лет).

Обязанность выезда: В случае аннулирования или непродления патента родитель обязан вывезти несовершеннолетних детей из России в течение 15 дней.

Совершеннолетие: После достижения 18 лет иностранный гражданин обязан в течение 30 дней либо покинуть страну, либо оформить иное законное основание для нахождения (например, собственный патент).

Высококвалифицированные специалисты

Законопроект повышает требования к претендентам на статус высококвалифицированных специалистов (ВКС). По словам Каплана Панеша, цель данных изменений — отсеять попытки использования статуса «эксперта» для упрощенного ввоза низкоквалифицированной рабочей силы и сосредоточиться на привлечении действительно востребованных кадров.