Человечество оказалось не готово к такому удару стихии: новые прогнозы климатологов пугают

Метеорологи предупреждают, что 2026 год может стать самым знойным в истории наблюдений. Нагрев океанов и разрушительные пожары уже охватили планету, провоцируя как экстремальную засуху, так и беспрецедентные ливни. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на данные группы специалистов World Weather Attribution.

Прогнозы метеорологов и критический нагрев океана

Текущий год имеет все шансы превзойти температурные максимумы за весь период климатического мониторинга. Главными факторами аномалии выступают глобальное потепление и последствия активности Эль-Ниньо. Специалисты из World Weather Attribution прогнозируют, что новые показатели могут оказаться выше рекорда 2024 года на 0,06 градуса. Ситуацию усугубляет то, что даже сдерживающее влияние прохладной фазы Ла-Нинья не мешает поверхностным водам мирового океана сохранять предельную температуру. Из-за климатического кризиса на планете уже выгорело 150 миллионов гектаров земель, что превышает привычную норму более чем в 2 раза.

Масштабные бедствия на континентах

Экстремальные погодные условия фиксируются по всему земному шару. В индийских регионах воздух прогревался до 46 градусов. На американских континентах бушуют лесные пожары, при этом в Чили и Аргентине огонь ежеминутно уничтожает свыше 10 гектаров растительности. Японские власти были вынуждены начать массовую эвакуацию населения из-за неконтролируемого распространения пламени. Эксперты выражают серьезную тревогу за сохранность экосистем Океании, Юго-Восточной Азии и лесных массивов Амазонии.

Климатический дисбаланс от засухи до потопов

Раскаленная атмосфера удерживает избыточный объем испарений, что оборачивается другой крайностью — разрушительными штормами. Ярким примером аномалии стала Испания. После длительного засушливого периода в январе и феврале 2026 года на страну обрушились мощнейшие осадки, побившие исторические максимумы.