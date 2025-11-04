«Никто не ожидает какого-то традиционализма»: роботы в национальных костюмах встречали гостей на ВДНХ

На ВДНХ в Москве во вторник, 4 ноября, посетителей павильона «Робостанция» в честь Дня народного единства встречают роботы в национальных костюмах регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе «Робостанции».

PR-директор «Робостанции» Арина Кузьмина рассказала, что гости с радостью встречали роботов. Многие были приятно удивлены. Спикер отметила, что роботы ассоциируются с технологиями и будущим. По мнению Кузьминой, России важно не отставать от темпов современного развития. Однако не менее значимо придерживаться традиционных ценностей. По словам Кузьминой, робот Гоша исполнил в национальном костюме танец.

«Мы услышали очень приятные отзывы, потому что никто не ожидает от роботов какого-то традиционализма, это все-таки больше про технологии и будущее», — рассказала Арина Кузьмина.

Согласно информации издания, программа мероприятия была построена на интерактиве. Посетители оставляли отметки о своих родных городах на большой карте, активно участвовали в предложенных активностях: мастер-классах, лекциях и играх. Развлечения ждали гостей и за пределами павильона — тематические экскурсии по ВДНХ и кинопоказы. Апофеозом праздника станет вечернее световое шоу в цветах национального флага на колесе обозрения «Солнце Москвы».

Ранее сообщалось, что все школы и колледжи Подмосковья присоединились к празднованию Дня народного единства.