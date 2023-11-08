Низкие зарплаты и важность связей: Сварщики рассказали о проблемах при трудоустройстве

Несмотря на то, что профессия сварщиков считается одной из самых дефицитных и востребованных, устроиться на работу молодому специалисту сложно. Не стоит и рассчитывать на высокие зарплаты, о которых рассказывают на предприятиях, сообщает newizv.ru .

Получать по 200 и 300 тысяч в месяц реально, отмечают молодые специалисты, но только в крупных городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Вторая проблема в том, что даже имея большой опыт работы, трудоустроиться «без знакомств» нереально.

«Сварщики сейчас везде требуются: и на стройках, и в ЖЭКах. В зависимости от сложности работ предлагают зарплаты и в 80, и в 100, и в 150, и в 200. Там, где зарплаты по 200 тысяч, по знакомству уехали товарищи, а там, где предлагают 80 тысяч, так и требуются мастера», — рассказал «Новым Известиям» сварщик Сергей.

Хитрят и работодатели в ряде регионов. Указывают высокую заработную плату, чем вводят в заблуждение россиян. По факту эти деньги реально платят, но не одному специалисту, а бригаде. Или обещают заплатить и 200 тысяч, но за несколько месяцев работы с условием командировок.

У специальности есть разряды, которые говорят о степени мастерства профессионала.

«Одногруппник весь последний курс официально проработал сварщиком на заводе. Ему при получении диплома дали второй разряд. А далее еще год почти неоплачиваемой работы за номинальные семь тысяч рублей в месяц, чтобы получить следующий разряд, и так далее», — рассказал собеседник «НИ».

Разработчик системы управления ракеты-носителя «Союз-2», кандидат технических наук, академический советник РА ракетно-артиллерийских наук Леонид Шалимов рассказал, что в России наблюдается не только дефицит сварщиков, но и других рабочих специальностей. Эксперт винит государство, которое десятилетиями не занималось подготовкой кадров.

«По этим специальностям очень большой дефицит. Он был всегда, но сейчас проблема обострилась катастрофически. Те же станочники всегда были в загоне. В свое время нам на предприятии чуть ли не свои курсы приходилось организовывать, чтобы вырастить под себя специалистов. Научить выполнять примитивные операции можно и за три месяца. А на обучение нормального станочника потребуется два года. Это минимум», — делился Шалимов.

После получения образования молодые специалисты не хотят работать за такую низкую заработную плату, годами поднимая свой разряд, даже имея уже достаточно опыта.

«Однокурсник рассказывает, что изначально пошел учиться на автослесаря. Поступить еще и на сварщика ему предложили вдогонку уже в техникуме — на специальность был большой недобор. Сказали, если не против, отучись еще на газосварщика. Он и отучился. Работать сварщиком изначально не собирался, даже не думал об этом», — пояснил собеседник «НИ».

Участники опроса «Работа.ру» единогласно считают, что к концу года спрос на сварщиков будет лишь увеличиваться.

Звуки работы сварщиков и других работников предприятий России стали новым треком, который Минпромторг представил на выставке на ВДНХ. Сводил композицию певец Сергей Жуков.