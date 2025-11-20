Нюша, Охлобыстин и Дженнифер Лоуренс: что общего у этих звезд, рожденных в год Лошади?

Новый 2026 год — это год Огненной лошади. Многие известные российские и иностранные лица родились в год Лошади, сообщил inkazan.ru. Эксперт назвала сильные и слабые стороны звезд.

По информации издания, в год Лошади родились Нюша, Иван Охлобыстин, Лев Лещенко, Иван Янковский, Джеймс Кэмерон, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт. Эзотерик, серебряный победитель битвы экстрасенсов в Ростове-на-Дону Белаяра Серебренникова рассказала, что люди, рожденные под таким символом, отличаются чрезмерной эмоциональностью и свободолюбием. Обычно эти качества мешают строить личные отношения. На первом месте у людей, рожденных в год Лошади, всегда находится карьера. Им сложно найти баланс и время для отдыха.

«Лошадь воплощает доблесть, воинственность, преданность. Особенно в год Огненной Лошади это качество усиливается — верность становится пламенной и непоколебимой. Это время для глубоких связей и героических поступков», — рассказала Серебренникова.

К преимуществам людей, рожденных в год Лошади, эксперт отнесла решительность, выносливость, верность и надежность. Они способны в любой сложный момент поддержать близкого человека, создать теплую атмосферу, умеют вдохновлять и мотивировать. Такие люди в экстренных жизненных ситуациях проявляют стойкость. Во время кризиса они легко находят выход.

