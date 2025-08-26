Ночная встреча с черным котом в Подмосковье напомнила жителям о романе «Мастер и Маргарита»

Жители подмосковного Лыткарино обсуждают в соцсетях ночную встречу с котом, который навеял у них воспоминание о мистическом герое романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщил REGIONS.

По информации издания, в соцсетях опубликовано фото черного кота. Крупное животное стояло на двух лапах, опираясь на раму балкона. Его морда была повернута в сторону объектива. В темноте глаза сверкали. Со стороны казалось, будто кот обладает какими-то мистическими способностями. Многие горожане не стали отрицать, что заметили сходство с булгаковским котом Бегемотом.

«Да это же вылитый Бегемот. Ух, аж жутко стало. Свита Воланда в Лыткарино наведалась, что ли?» — написала горожанка Елена в комментариях.

По данным издания, мнение жителей о сходстве с персонажем романа разделились. Некоторых волновал сам факт того, что кот оказался на балконе ночью в неудобной для него позе. Горожане отметили, что у животного могут быть проблемы со здоровьем. Некоторые россияне высказали мнение, что иногда животные срываются с балконов и погибают. По их мнению, собственникам стоит лучше присматривать за своими питомцами.

Ранее сообщалось, что популярный дельфин Реджи перешел от игр к нападениям на людей.