Популярный дельфин Реджи перешел от игр к нападениям на людей — пловчихи едва уцелели

Daily Mirror: знаменитый дельфин Реджи едва не утопил двух женщин
Фото: [unsplash.com]
Животное начало нападать на людей, а в четверг он атаковал двух женщин, едва не утопив их. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Дельфин-афалина по кличке Реджи, который с февраля появляется у берегов британского графства Дорсет, начал проявлять агрессию к людям. До этого он уже успел обрести популярность в соцсетях. Но теперь его доброжелательное поведение изменилось.
В четверг, 21 августа, животное начало целенаправленно нападать на женщин в гидрокостюмах. Каякер Рис Патерсон рассказал, что ему с братом пришлось их спасать после того, как дельфин пытался запрыгнуть на них и утопить.
Патерсон отметил, что люди должны осознавать — это не игрушка, а дикое животное, которое может повести себя непредсказуемо. По одной из версий, агрессия могла быть вызвана травмой от гребного винта судна, которую недавно заметили у дельфина.
