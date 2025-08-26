Популярный дельфин Реджи перешел от игр к нападениям на людей — пловчихи едва уцелели

Животное начало нападать на людей, а в четверг он атаковал двух женщин, едва не утопив их. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Дельфин-афалина по кличке Реджи, который с февраля появляется у берегов британского графства Дорсет, начал проявлять агрессию к людям. До этого он уже успел обрести популярность в соцсетях. Но теперь его доброжелательное поведение изменилось.

В четверг, 21 августа, животное начало целенаправленно нападать на женщин в гидрокостюмах. Каякер Рис Патерсон рассказал, что ему с братом пришлось их спасать после того, как дельфин пытался запрыгнуть на них и утопить.

Патерсон отметил, что люди должны осознавать — это не игрушка, а дикое животное, которое может повести себя непредсказуемо. По одной из версий, агрессия могла быть вызвана травмой от гребного винта судна, которую недавно заметили у дельфина.

