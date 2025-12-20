Ночной маршрут, стадо слонов и разбитый состав: хроника страшной аварии в Индии

Пассажирский экспресс «Радждхани Экспресс», следовавший по ночному маршруту из Сайранга в Нью-Дели в восточноиндийском штате Ассам, совершил столкновение со стадом диких слонов, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

В результате трагического инцидента погибли восемь животных, что подтвердили представители местного лесного департамента. Происшествие привело к серьезным последствиям: с путей сошли локомотив и пять вагонов состава.

«Однако пострадавших среди пассажиров нет», — сообщили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

После аварии движение на пострадавшем участке было полностью парализовано. Все поезда, которым предстояло здесь проследовать, были перенаправлены по альтернативным маршрутам, а на месте уже начались восстановительные работы для скорейшего возобновления движения.

По данным официальной статистики, в Индии насчитывается более 22 тыс. диких слонов. Несмотря на принимаемые меры, эта популяция ежегодно несет потери из-за железнодорожных происшествий — до 20 животных гибнут на рельсах в результате столкновений с поездами.

