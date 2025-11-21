Ногинский школьник продемонстрировал работу нейротренажера

Учащийся десятого класса Александр Кокорев продемонстрировал работу разработанного нейротренажера, который помогает в восстановлении двигательных функций рук у людей. Инновационное оборудование предназначено для пациентов, перенесших инсульт или получивших травмы, сообщил REGIONS со ссылкой на телеграм-канал.

Юный подмосковный изобретатель рассказал, что брат его наставника столкнулся с частичным параличом руки. Это мотивировало школьника изобрести такой прибор, который облегчит состояние пациентов. Тренажер способен заметно ускорить процесс восстановления моторики конечностей. Во время конструирования автор проекта использовал 3D-детали, что положительно отразилось на себестоимости готового прибора.

«Прибор использует технологию зеркального отображения движений. Когда пациент совершает движения здоровой рукой, тренажер дублирует их на парализованной руке, стимулируя формирование новых нейронных связей в мозге», — объяснил Александр Кокорев.

Александр рассказал, что продолжает усовершенствовать прибор. В настоящее время внимание уделено программному обеспечению, благодаря которому устройство функционирует.

Согласно статистическим данным, в Московской области ежегодно регистрируется около 30 тыс. случаев инсультов. У части пациентов диагностируют нарушение функций верхних конечностей.

Ранее сообщалось, что студенты из Москвы и Подмосковья вошли в число победителей в конкурсе «Научная Вселенная».