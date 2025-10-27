Студенты из Москвы и Подмосковья вошли в число победителей в конкурсе «Научная Вселенная»

Студенты из Москвы и Московской области вошли в число победителей в научно-просветительском конкурсе «Научная Вселенная», в общей сложности победу одержали 18 школьников и студентов — они отправятся на космодром «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Финальный этап третьего сезона научно-просветительского проекта прошел в Москве, в музее «АТОМ» на ВДНХ, он направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований. В числе победителей — студентка Технологического университета им. А. А. Леонова Яна Санталова (Королев, трек «Освоение космоса»).

В церемонии награждения победителей принял участие заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он подчеркнул, что данный проект позволяет продемонстрировать то, что российская молодежь готова мыслить реальными научными и инженерными вызовами.

«Мы видим, как ребята не просто предлагают идеи, но и превращают их в прикладные решения. Вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из приоритетных задач Десятилетия науки и технологий», — отметил Секиринский.

Накануне финала участники проекта посетили адронный коллайдер NICA в Дубне, где узнали о принципах работы крупнейшего научного комплекса страны.

Отметим, что в конкурсе принимали участие более 320 тыс. участников, его реализуют при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.

