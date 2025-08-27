Новая ниша на рынке труда в РФ: любовь к собакам превратилась в востребованную профессию

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович высказал мнение, что рост цен на услуги догситтеров связан с инфляцией и повышенным спросом на специалистов, сообщил RuNews24.ru.

По информации издания, догситтер — это специалист, который на время отсутствия хозяина собаки готов следить за животным. Условия обсуждаются индивидуально: специалист может забрать питомца к себе или же переехать в дом его владельца. Догситтер выгуливает и кормит собаку, но при необходимости может подстричь или провести другие манипуляции.

По данным издания, выгул собаки оценивается в 250 руб. за полчаса, а день передержки в 1 тыс. руб. Данные цены — минимальные. Они варьируются в зависимости от породы собаки и других требований.

«Цена — это не только деньги. Это качество, ответственность и любовь к животному. Лучше взять чуть дороже, но быть спокойным, что с другом твоим все в порядке», — высказал мнение эксперт.

Эксперт Якубович высказал мнение, что специальность становится все востребованнее по двум причинам. Во-первых, в обществе меняется отношение к животным. Во-вторых, жизнь людей становится все более активной. В таком темпе не всегда удается справляться со всеми обязанностями, поэтому многие начинают брать помощников и перераспределять обязанности.

