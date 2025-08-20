Подмосковный Хатико ищет новый дом: сможет ли пес снова научиться доверять людям?

В подмосковном Электрогорске волонтеры ищут новую семью для собаки породы сиба-ину по кличке Джем, который остался без хозяина после его гибели в зоне СВО. Как сообщил REGIONS, пес, чья преданность напоминает историю легендарного Хатико, нуждается в особом подходе и профессиональной коррекции поведения.

По информации зоозащитников, агрессивное поведение животного стало следствием тяжелой психологической травмы и бездушного обращения после потери хозяина. Волонтеры подчеркивают, что вспыльчивый характер Джема — не приговор, а вполне решаемая проблема при грамотном подходе. Для успешной адаптации псу требуются регулярные занятия со специалистом по зоопсихологии.

«Джему 10 лет. Он жил и радовался жизни до тех пор, пока прежнего хозяина не стало — погиб в зоне специальной военной операции. С этого момента жизнь собаки перевернулась с ног на голову. Ведь ей не объяснишь, что владелец умер, она, вероятно думает, что ее предали. Кроме этого, родственники погибшего закрывали Джема в квартире, не гуляли с ним, не кормили и не поили пса. Можно только представить, что случилось с психикой собаки», — прокомментировали зоозащитники.

В настоящее время сиба-ину находится на временной передержке, где ему обеспечивают необходимый медицинский уход и наблюдение. Однако, как отмечают активисты, постоянный дом с понимающими хозяевами остается для насущной потребностью. Новая семья должна быть готова к работе с зоопсихологом и проявлению особого терпения к питомцу, пережившему глубокую эмоциональную травму.

«Приступы необходимо корректировать с помощью зоопсихолога и кинолога. При правильном подходе ярость собаки пропадет. Но в семью с детьми и другими питомцами ему нельзя», — добавили волонтеры.

История электрогорского сиба-ину стала еще одним напоминанием о судьбах домашних животных, оставшихся без попечения после гибели их владельцев в зоне боевых действий. Волонтеры надеются, что для Джема, как и для знаменитого Хатико, найдется семья, способная подарить ему шанс на новую жизнь и восстановление доверия к человеку.

«Никто его не берет, даже никто не звонит, не интересуется им. А он скучает и грустит без человека рядом. Джем привит, кастрирован, чипирован», — сказали зоозащитники.

