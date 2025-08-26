Новая служба помощи поможет школьникам Подмосковья пережить «синдром 1 сентября»

В подмосковном Сергиевом Посаде начнет работу кабинет медико-психологического консультирования. Специалисты окажут помощь родителям и детям, которые столкнутся со сложностями из-за адаптационного периода в начале школьного года, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

По данным издания, начало учебного года у некоторых школьников ассоциируется со сложностями и вызывает неприятные эмоции. В таких условиях сосредоточиться на учебе нелегко. Родители школьников также подвержены изменениям настроения в этот период из-за переживаний.

«Жду не дождусь, когда увижу одноклассников, но внутри все равно очень волнительно. Сильнее всего переживаю из-за математики — с ней у меня всегда сложнее всего», — признается шестиклассник Дмитрий Романов.

По данным издания, с 1 сентября взрослые и дети могут обращаться за консультацией в кабинет медико-психологического консультирования. Он будет функционировать на базе филиала детской поликлиники по адресу: г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 5/7.

По информации издания, медицинский психолог поможет родителям, чей ребенок часто плачет и ищет способы отстраниться от общения, испытывает боязнь заводить дружественные контакты в новом коллективе. Специалист разберется, если проблемы со сном, боли в животе и головная боль спровоцированы соматической причиной. Кроме того, проконсультирует при наличии хронического недуга, требующего психологической поддержки. Еще один повод обратиться к специалисту — ребенок испытывает сложности с концентрацией, он стал хуже учиться.

«Записать ребенка на прием можно через врача-педиатра на приеме или самостоятельно на портале "Здоровье" в разделе "Клиническая психология"», — сообщил REGIONS.

