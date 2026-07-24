Барану, топтавшему грядки, отомстили сеном: сосед устроил поджог и напал на полицию

В Кемеровском районе местный житель в состоянии сильного опьянения решил отомстить животному и попытался поджечь соседское сено. Однако на этом его «подвиги» не закончились — когда на место прибыли полицейские, дебошир устроил с ними настоящую потасовку. Об этом рассказал консультант Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Его сын показал ему видео, на котором соседский баран топчет его грядки, что и вызвало его возмущение, сено решил поджечь, чтобы огонь перекинулся на участок соседей», — сообщает представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук.

По информации издания, при задержании мужчина вел себя крайне агрессивно: хватал стражей порядка за форменную одежду, угрожал сжечь все вокруг сразу после их отъезда, отказывался садиться в служебный автомобиль и даже пытался скрыться.

По данным издания, в итоге нарушителя все же доставили в отделение и отправили под административный арест на сутки. Суд принял решение оперативно, и теперь дебошир будет отвечать за свои действия по закону.

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