«Ход свиньей не удался»: Быстров отреагировал на отказ «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, выступавший и за «Зенит», и за «Спартак», в разговоре с «СЭ» высказался об отказе «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России.

«Спартак» уступил «Зениту» в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4 — пенальти) в игре за трофей, которая прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. Арбитр Евгений Буланов отказался проводить жеребьевку перед пробитием 11-метровых и выбрал ворота, за которыми сидели фанаты «Зенита».

Красно-белые обратились по тому поводу в КДК РФС, требуя провести переигровку. В контрольно-дисциплинарном комитете сочли, что судья мог поступить таким образом, руководствуясь соображениями безопасности.

«Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ. Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался», — сказал Быстров.

В «Спартаке» назвали решение КДК ожидаемым.

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